"بنزين" تونس بنادي السينما الإفريقية في الإسكندرية

امتداداً لنشاط نادي السينما الإفريقية والذي يقيمه مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية برئاسة السيناريست سيد فؤاد، بالتعاون مع صندوق التنمية الثقافية برئاسة د. فتحي عبد الوهاب، يعرض مركز الحرية للإبداع بالإسكندرية يوم السبت 10 نوفمبر في تمام السابعة مساءاً الفيلم الروائي الطويل "بنزين " من تونس للمخرجة سارة العبيدي ، وهو الفيلم الفائز بجائزتين من مهرجان الأقصر حيث فاز الفيلم بجائزة أحسن إسهام فني وذهبت للمثلة التونسية " سندس بالحسن " وجائزة مؤسسة شباب الفنانين المستقلين باسم المخرج الراحل " رضوان الكاشف " لأحسن فيلم يتناول قضية أفريقية .

وتدور أحداث الفيلم حول أب وأم (سالم وحليمة)، ليس لديهما أية أخبار عن ولدهما "أحمد" الذي هاجر إلى إيطاليا" هجرة غير شرعية. لشهور ولم تصدر عنه أية أخبار ، فيعيشان في عذاب، حيث تنتشر قصص متضاربة حول مصير ولدهما الوحيد .

وفاز الفيلم بعدة جوائز دولية منها " جائزة معهد العالم العربي بباريس كأفضل فيلم روائي ، وجائزة العمل المتكامل في مهرجان السينما التونسية وجائزة أحسن دور دور نسائي للممثلة سندس بالحسن في مهرجان الفيلم المغاربي بوجدة ، كما شارك في المسابقة الرسمية في المهرجان الدول للأفلام الفرانكفونية ببلجيكا ، كما شارك في مسابقة المهر الطويل بمهرجان دبي السينمائي الدولي ويعد " بنزين " هو الفيلم الروائي الطويل الأول لمخرجته سارة العبيدي بعد إخراجها عدد من الأفلام الروائية القصيرة ويعقب الفيلم ندوة يديرها الناقد السينمائي فاروق عبد الخالق .

ويعتبر امتداد نشاط النادي الأفريقي تماشياً مع توجه القيادة السياسية نحو أفريقيا ورئاسة مصر للاتحاد الإفريقي 2019 ويستمر نشاط نادي السينما بالإسكندرية بالعروض والندوات والمطبوعات في السبت الثاني من كل شهر .

نادي السينما الإفريقية أحد أنشطة مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية تحت شعار مهرجان على مدار العام ، وتقام الدورة الثامنة من مهرجان الأقصر من 10 إلى 21 مارس 2019 ، تحت رعاية وزارتي الثقافة والخارجية وبدعم من وزارة السياحة والشباب والرياضة و dmc ونقابة المهن السينمائية والبنك الأهلي المصري وبالتعاون مع محافظة الأقصر .

وتقام الدورة الثامنة برئاسة شرفية للممثل محمود حميدة، وتكريم تونس كدولة ضيف الشرف للدورة الثامنة .