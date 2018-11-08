الرئيس العراقي يتلقى دعوة رسمية لزيارة الإمارات





تلقى الرئيس العراقي برهم صالح، اليوم الخميس، دعوة رسمية من ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد آل نهيان لزيارة دولة الإمارات العربية المتحدة.





وذكر بيان للرئاسة العراقية أوردته الوكالة الوطنية العراقية للأنباء، أن الرئيس صالح استقبل اليوم بقصر السلام في بغداد، السفير الإماراتي لدى العراق أحمد حسن الشحي، حيث سلمه دعوة رسمية من ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد آل نهيان، لزيارة الإمارات لتبادل وجهات النظر ومناقشة المصالح المشتركة التي تهم البلدين والمنطقة.





وأكد الرئيس صالح عمق العلاقات بين البلدين الشقيقين، مشددا على ضرورة تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات، خاصة الاقتصادية والتجارية.





من جانبه جدد السفير الشحي، رغبة بلاده في تعزيز العلاقات بين البلدين والمضي قدما في التواصل والتعاون مع العراق في جميع الميادين.



