عاجل.. السلطات البولندية تعلن تولي الجيش تأمين يوم الاستقلال بسبب إضراب الشرطة





أعلن رئيس مكتب رئيس الوزراء البولندي ميكال دوورزيك اليوم الخميس، أن الجيش سيتولى تأمين البلاد في يوم الاستقلال الأحد، المقبل بعدما أعلنت الشرطة تنظيم إضراب عن العمل بسبب الأجور.





وذكرت شبكة (روسيا اليوم) الإخبارية أن هذا الإعلان يعد الأخير في سلسلة التحضيرات للاحتفال بالذكرى المئوية لاستقلال بولندا في نهاية الحرب العالمية الأولى.





وشهدت احتفالات الاستقلال على مدار العقد الماضي مسيرات نظمها القوميون المتطرفون شهدت رفع لافتات عنصرية وأعمال شغب.





وكانت هانا جرونكيفيتش-والتز عمدة العاصمة وارسو قد أعلنت - أمس - حظر مسيرة للقوميين مخطط إجرائها يوم عيد الاستقلال مخافة اندلاع العنف، فيما سارع المسؤولون لإعلان خطط تنظيم مسيرة شاملة.