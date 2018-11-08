"ريماس" تعود للوسط الفني بلوك مختلف استعدادًا لألبومها الجديد

بعد غياب طويل عن الساحة الفنية تعود المطربة "ريماس"، إلى الغناء مرة أخرى بلوك وألبوم جديد.

وأعربت "ريماس" عن سعادتها للعودة مرة أخرى بعد اجتيازها أزمة صحية حلت بها وقيامها مؤخرا بعمل عملية جراحية كبيرة في الخارج.

وتعكف الآن أثناء فترة النقاهة على وضع اللمسات النهائية لأغاني ألبومها الجديد مع فريق العمل الفني الخاص بها تحت إشراف الملحن وليد منير لتعود به لجمهورها قريبا.

وقد صرحت: أن الألبوم يضم مجموعة أغاني باللهجة المصرية واللهجة الخليجية واللهجة الشامية من خلال قوالب موسيقية جديدة عليها.

وأضافت: أقول لكل جمهوري "وحشتوني جدا وراجعة لكم قريبا وبشكر كل واحد دعا ربنا يساعدني في محنتي" فانتظروني.

الجدير بالذكر أن ريماس قد بدأت مشوارها الفني بألبوم خليجي بعنوان "جرح شرواك"، ثم عام 2011 قدمت ألبوم مع شركة مزيكا بعنوان "زعلتك" صورت منه أغنيتين بطريقة الفيديو كليب هما: زعلتك ومرات مصطفى من إخراج جميل جميل المغازي.