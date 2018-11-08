"أيام قرطاج" يشهد العرض الأول لفيلم "سامحني" للمخرجة الراحلة نجوى سلامة

استقبلت مدينة الثقافة بتونس أمس جمهور أيام قرطاج السينمائية 2018 بمناسبة سهرة سينمائية خصصت للعرض الأول لفيلم "سامحني" للمخرجة التونسية الراحلة نجوى سلامة.

ضمن فعاليات أيام قرطاج السينمائية 2018، انتظم العرض الأول لفيلم “سامحني” للمخرجة الراحلة “نجوى سلامة” ضمن قسم العروض الخاصة وذلك ليلة الأربعاء 07 نوفمبر 2018 بمسرح الأوبرا بمدينة الثقافة

صورها في كل مكان… محاطة بمعلقات آخر أفلامها وحلم حياتها “سامحني”.

هذا الفيلم كان أكثر من فيلم في حياتها، فيه تختصر قصتها الإنسانية، صراعها مع المرض، عنادها في مواجهة الموت.

انطلاقة السهرة كانت بموسيقى الفيلم التي عزفتها على الركح أوركسترا بقيادة الفنان "رياض الفهري".

السهرة نشطها الاعلامي مراد الزغيدي واعطى فيها الكلمة لزوج المخرجة "رضا سلامة" والمخرج "لسعد الوسلاتي" الذي عهدت له الفقيدة بعملية اتمام الفيلم واخراجه في احسن صورة للجمهور بعد ان ايقنت بان المرض الخبيث لن يمهلها حتى الانتهاء من عملية التركيب.

بطلا الفيلم الممثلان "محمد علي بن جمعة" و"عابد الفهد" الذي يحمل صفة المنتج الشريك ايضا، عبرا بكلمات مؤثرة عن سعادتهما بالعمل مع نجوى سلامة كاشفين عن الظروف الخاصة جدا التي تمت فيها عملية التصوير.

وبعد انتهاء الفيلم فوجئ الجمهور بعودة الاوركسترا الى الركح لعزف موسيقى الفيلم من جديد تحية الى روح نجوى سلامة.