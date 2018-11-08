ديلى ميل: اعتقال مشتبه إرهابى للتخطيط لهجوم معاد للإسلام فى بريطانيا

قالت إحدى المحاكم البريطانية، إنّ مشتبهاً إرهابياً "معادياً للإسلام" كان يخطط لتفجير مسجد، رداً على مقتل فتاة-8 أعوام في تفجير مانشستر عام 2017.





ويتهم ستيفن بيشوب، 40 عاماً، من ثورنتون هيث، جنوب لندن، بالتلاعب بألعاب نارية بنية تفجيرها باستخدام صاعق اشتراه من الشبكة السوداء عبر الويب، وهي مجموعة من المواقع التي تعمل بشبكة مشفرة.

ويُزعم أن الرجل خطط للهجوم للانتقام لمقتل سافي روسوس-8 سنوات، أصغر ضحية بين 22 قتيلاً فى هجوم داعش بمانشستر في 22 مايو 2017.

وظهر الأسقف في محكمة الصلح في وستمنستر يوم الثلاثاء، ومن المقرر أن يظهر في "أولد بيلي"، لإنكار تهمة التحضير لعمل إرهابي، وفقاً لتقارير صحيفة ديلي ميل.