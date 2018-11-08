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جنايات القاهرة تقضي ببراءة متهمين بتزوير محررات رسمية

الخميس 08/نوفمبر/2018 - 04:23 م
جنايات القاهرة تقضي ببراءة متهمين بتزوير محررات رسمية
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عمرو محمد
 

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، ببراءة متهمين بتزوير محررات رسمية.

 

وصدر الحكم برئاسة المستشار حمادة شكري، وعضوية المستشارين ناصر بربري وأسامة محمد علي وسعيد الرشيد السمادوني، وأمانة سر ياسر عبد العاطي وعبد المسيح فل.

 

وكشفت تحقيقات النيابة العامة، أن المتهمين محمد علي، ومصطفي كامل، ويسري عبد الكريم، نائب كاتب أول محكمة السيدة زينب، وتامر صابر، موظف بمحكمة جنوب القاهرة الابتدائية، قاموا بارتكاب تزوير في محررات رسمية "أوراق الدعوى رقم 138 لسنة 1985 مدني جزئي السيدة زينب، والحكم الصادر فيها" بطريق الاصطناع بأن اتفقوا معه على إنشائها على غرار المحررات الصحيحة التي تصدرها تلك الجهة.

 

وأوضحت التحقيقات قيام المتهمين بتقليد بواسطة غير خاتم إحدى الجهات الحكومية "قلم محضري قلم السيدة زينب" على غرار الأختام الصحيحة لتلك الجهة واستعماله في المحررات المزورة.

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