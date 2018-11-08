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رئيس الجمهورية: "لست موافقا على التمشي الذي اعتمده رئيس الحكومة في التحوير الوزاري"

الخميس 08/نوفمبر/2018 - 04:22 م
رئيس الجمهورية: لست موافقا على التمشي الذي اعتمده رئيس الحكومة في التحوير الوزاري
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محمد وليد الجموسي
 
اكد رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي انه "غير موافق على التمشي الذي اعتمده رئيس الحكومة في التحوير الوزاري الاخير" والذي قال انه "اتسم بالتسرع ولم يحترم عددا من المسائل الاجرائية وتم بطريقة غير جيدة"، معبرا عن استيائه من ذلك .
واضاف رئيس الجمهورية خلال ندوة صحفية عقدها اليوم الخميس بقصر قرطاج، ان هذا التحوير أصبح من أنظار مجلس نواب الشعب الذي له صلاحية منح الحكومة الجديدة الثقة. واعتبر في هذا الاطار أن دوره في هذه المسألة ليس "ساعي بريد" كما يروّج له البعض، قائلا في هذا السياق: "أنا رجل دولة والوحيد المنتخب من قبل الشعب".
ونفى رئيس الدولة توجيهه رسالة الى مجلس نواب الشعب حول التحوير المقترح، موضحا أن رئاسة الجمهورية أحالت المراسلة الواردة عليها من رئاسة الحكومة والمتعلقة بهذا التحوير، إلى مجلس نواب الشعب، بطلب من البرلمان.
وبعد أن شدد على حرصه على احترام الدستور والتزامه بتطبيق ما جاء فيه، قال الباجي قايد السبسي "إن رئيس الحكومة ليس خصما لي وإنه يجب احترام مكانة رئيس الجمهورية ونواميس العمل السياسي".  

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