ردًا على الاعتداء على أعضائها.. 'الصحفيين' تبحث خطوات التصعيد ضد الزمالك

يبحث مجلس نقابة الصحفيين، في اجتماعه الطارئ يوم السبت المقبل، الخطوات التصعيدية التي ستتخذها النقابة ردًا على اعتداء أمن نادي الزمالك على الزملاء الصحفيين وأعضاء مجلس النقابة، والتحرش بزميلة صحفية مساء الثلاثاء الماضي، برعاية رئيس النادي ومجلس إدارته ومدير النادي ومدير أمن النادي.





وطرح عدد من أعضاء مجلس النقابة تقديم مذكرات مشفوعة بفيديوهات بمشاهد الاعتداءات إلى كل من رئاسة الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس النواب ووزير الشباب والرياضة والنائب العام واللجنة الأوليمبية، يطالبون فيها بالتحقيق فيما جرى من اعتداءات.





واتفق أعضاء المجلس على تقسيم أنفسهم إلى مجموعات، على أن تتوجه كل مجموعة إلى جهة من الجهات السالفة لشرح الموقف، وقرارات منع الصحفيين من دخول ناديهم والتي اتخذها رئيس النادي بشكل متكرر على مدار السنوات الثلاث الماضية بالمخالفة للقانون.





كما يعرضون ما جرى مع عدد من الصحفيين من إهانة طالت كل أعضاء الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين.





وقالت النقابة في بيان لها، إن رئيس النادي أبلغ النقيب عبدالمحسن سلامة قبل الاعتداء بـ15 دقيقة أنه ألغى قرار منع دخول الصحفيين، وهو ما جعلهم يتوجهون إلى النادي لممارسة حقهم القانوني في الدخول، حتى فوجئ الجميع بالاعتداء على الزملاء.





ودعا أعضاء الجمعية العمومية المُعتدى عليهم للحضور إلى مقر النقابة، للاستماع إلى شهادتهم قبل بداية الاجتماع.