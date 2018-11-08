"صناعة النواب" تدرس أسباب تدني قيمة الصادرات الغذائية

قال المهندس محمد فرج عامر، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، إنه سوف يعرض على اللجنة تقرير الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات الذى أكدت فيه الهيئة أن صادرات مصر من الصناعات الغذائية شهدت تراجعا طفيفا خلال الفترة من يناير وحتى سبتمبر 2018 بنحو 1% لتسجل 2.114 مليار دولار مقابل 2.133 مليار دولار خلال ذات الفترة من العام الماضى؛ لتستحوذ على 11.4% من إجمالى صادرات مصر غير البترولية خلال تلك الفترة.









وقال "عامر" فى بيان له اليوم الخميس، أن الهيئة أكدت فى تقريرها أن صادرات الصناعات الغذائية قد ارتفعت بنسبة 17% خلال سبتمبر الماضى لتسجل نحو 220 مليون دولار مقابل 188 مليون دولار خلال سبتمبر 2017 وأن هناك 10 دول استحوذت على 45% من صادرات مصر من الصناعات الغذائية بقيمة 942.89 مليون دولار خلال الـ9 أشهر الأولى من العام الجارى يأتى على رأسها السعودية بنحو 215.28 مليون دولار، تليها ليبيا بقيمة 145.42 مليون دولار، والأردن بقيمة 108.47 مليون دولار، الولايات المتحدة الأمريكية بقيمة 100.23 مليون دولار والجمهورية اليمنية بقيمة 96.97 مليون دولار وأن قيمة صادرات الصناعات الغذائية إلى الإمارات العربية المتحدة بلغت نحو 92 مليون دولار، وللعراق نحو 73.87 مليون دولار، وللمغرب نحو 60.78 مليون دولار، وللبنان نحو 44.9 مليون دولار وللسودان نحو 4.97 مليون دولار.









وعن أهم صادرات الصناعات الغذائية المصدرة خلال الفترة السابق ذكرها، أوضحت الهيئة أنها تتمثل فى زيوت وراتنجات عطرية بقيمة 280.72 مليون دولار، تليها الجبن المطبوخ نحو 125.62 مليون دولار ثم صادرات منتجات المطاحن بنحو 120.4 مليون دولار، والفراولة بقيمة 107.9 مليون دولار، والخضار المجمد بقيمة 89.18 مليون دولار والعصائر والمركزات بقيمة 86.87 مليون دولار.





وتابع رئيس لجنة الصناعة، أن الهيئة أكدت أن صادرات مصر من الزيتون سجلت نحو 70.78 مليون دولار، ومن السكر ومصنوعاته نحو 72.67 مليون دولار، ومن الشوكولاته نحو 77.63 مليون دولار، ومن الشوكولاته البيضاء نحو 14.96 مليون دولار، ومحضرات أساسها الحبوب نحو 76.27 مليون دولار، وأغذية محضرة للحيوان نحو 73.1 مليون دولار ومحضرات غذائية متنوعة نحو 62.1 مليون دولار وذكرت أن صادرات مصر من بذور وأثمار زيتية بلغت نحو 57.21 مليون دولار، البطاطس المصنعة نحو 56.32 مليون دولار، محضرات خضر نحو 53.92 مليون دولار، الجبن الأبيض نحو 49.56 مليون دولار، الفواكه المجففة نحو 41.16 مليون دولار، المكرونة نحو 43.94 مليون دولار، الخمائر نحو 40.14 مليون دولار، الزيوت عدا زيت الزيتون نحو 41.63 مليون دولار، الألبان ومنتجاتها نحو 31.82 مليون دولار، محضرات فاكهة نحو 29.86 مليون دولار، البصل المجفف نحو 22.79 مليون دولار والأسماك نحو 21.17 مليون دولار.





وأشارت الهيئة - فى تقريرها - إلى أن صادرات الكاكاو حققت نحو 22.32 مليون دولار، الشحوم والدهون نحو 26 مليون دولار، صمغ اللك نحو 16.56 مليون دولار، البن والبن المصنع نحو 14.59 مليون دولار، الخرشوف نحو 20.12 مليون دولار، الحساء والمرق نحو 11.97 مليون دولار، الخضار المجفف نحو 8.92 مليون دولار، العسل الأسود نحو 8.38 مليون دولار، العسل الطبيعى نحو 3.14 مليون دولار، التبغ وأبدال التبغ نحو 8 ملايين دولار والجبن الرومى نحو 9.48 مليون دولار وقال المهندس محمد فرج عامر ان هدفى من عرض هذا التقرير بجميع أرقامه عن الصادرات الغذائية المصرية هو تحليل الأعضاء لهذه الأرقام ومعرفة أسباب تدنى قيمة الصادرات المصرية ووضع تصور شامل يكفل زيادة قيمة الصادرات الغذائية المصرية لمختلف دول العالم، مؤكدا أن مصر لديها إمكانيات كبيرة فى مجال الصناعات الغذائية لم تستغل بعد وهناك مشكلات ومعوقات تحول دون زيادة الصادرات المصرية للخارج.



