عرض الفيلم النرويجي "ثِلما" بسينما زاوية (صور)

عرضت سينما زاوية، قبل قليل، فيلم "ثِلما" للمخرج النرويجي يواخيم ترير، وذلك ضمن عروض الدورة ال١١ من بانوراما الفيلم الأوروبي والتي تستمر حتى ١٧ نوفمبر الجاري.

الفيلم إنتاج مشترك بين كل من النرويج والسويد وفرنسا والدنمارك، ٢٠١٧، وعُرض في إطار البرنامج الرسمي (سبيشيال بريزنتشين) في مهرجان تورنتو السينمائي الدولي ٢٠١٧، وحصل على جائزة نقاد السينما النرويجيين في مهرجان النرويج السينمائي الدولي ٢٠١٧.

ويتناول الفيلم حياة "ثِلما" التي تذهب للمدينة للدارسة الجامعية، وتربطها قصة حب بفتاة أخرى بالجامعة، وفي أثناء اختبارها تلك العلاقة تتعرض للعديد من النوبات التي تعتقد في البداية أنها صرع ثم تكتشف أن الأمر أكبر من ذلك بكثير.

يذكر أن الفيلم سيعاد عرضه مرة أخرى في سينما زاوية في العاشرة مساء الأربعاء ١٤ نوفمبر الجاري.