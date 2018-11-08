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القاهرة تستقبل العرض الخاص لفيلم أميتاب باتشان THUGS OF HINDOSTAN الليلة

الخميس 08/نوفمبر/2018 - 04:16 م
القاهرة تستقبل العرض الخاص لفيلم أميتاب باتشان THUGS OF HINDOSTAN الليلة
THUGS OF HINDOSTAN
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أحمد رمضان متولي
 

تستقبل سينما جالاكسي، مساء اليوم الخميس، العرض الخاص لفيلم نجم بوليوود الأول أميتاب باتشان THUGS OF HINDOSTAN، الذي يشهد عودته للسينما المصرية بعد غياب 11 عاما، بصحبة المتميز عامر خان وكاترينا كيف، بحضور عدد كبير من النقاد والصحفيين.

 

يشارك في بطولة الفيلم أيضا سانا شيخ، ومن إخراج فيجاي كريشنا.

 

يذكر أن Thugs of Hindustan يعد التعاون الثاني للنجمة كاترينا كيف مع عامر خان، بعد مشاركتهما بطولة فيلم Dhoom3.

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