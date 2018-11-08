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مازدا تنشر صورة تشويقية لطراز 3 سيدان 2019 الجديد كلياً

الخميس 08/نوفمبر/2018 - 04:14 م
مازدا تنشر صورة تشويقية لطراز 3 سيدان 2019 الجديد كلياً
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مازدا تنشر صورة تشويقية لطراز 3 القادم تظهر فيها سيارتين ومن فئتين هذه المرة... أي الهاتشباك نفسها وشقيقتها السيدان التي ستلقى ترحيباً أكبر في أسواقنا التي تميل إلى هذه الفئة أكثر من الهاتشباك.

الجيل الجديد القادم من مازدا 3 2019 سيفتح حسب كل التوقعات صفحة جديدة في تاريخ مازدا الحديث المشرف، فاليابانية ما زالت منذ عدة سنوات تتحفنا بقدرتها على تغيير صورتها كلياً ونحو الأفضل وبكثير. ومع طراز 3 الجديد سنشهد تصميماً خارجياً وداخلياً مبتكراً للغاية كما هو متوقع وغير معهود بشكل أو بآخر.

وسيعتمد الجيل الرابع الجديد كلياً على تقنيات سكاي أكتيف كالعادة ومن بينها محرك سعة 2.0 ليتر بقوة 190 حصاناً و230 نيوتن متر ودائماً حسب التوقعات.

ومن المعلومات المهمة التي رافقت الصورة التشويقية هو الموعد الرسمي للكشف عنها أمام الجمهور للمرة الأولى والذي سيكون في معرض لوس أنجلوس المزمع فتح أبوابه في الـ 30 من شهر نوفمبر الجاري، على أن تبدأ بالوصول إلى الأسواق العالمية خلال النصف الأول من عام 2019 القادم.

المزيد عن: محركات مازدا سيارات اخبار السيارات
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