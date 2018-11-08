البورصة السعودية تواصل التراجع فى أخر جلسات الأسبوع

أنهى المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية، آخر جلسات الأسبوع باللون الأحمر، ليحقق تراجعه الثاني على التوالي، في ظل أداء سلبي لجميع قطاعاته الكبرى، وتراجع السوق الموازي "نمو" بشكل هامشي.





وأغلق المؤشر العام للسوق "تاسي" متراجعا بنسبة 0.63%، فاقدا 49.17 نقطة من قيمته، هبط بها إلى مستوى 7,743.39 نقطة.





وأنهى مؤشر "نمو" تعاملاته بتراجع هامشي بلغت نسبته 0.08%، بخسائر بلغت 2.09 نقطة، ليغلق عند مستوى 2,481.14 نقطة.





وتراجعت قيم التداول، بالسوق الرسمي، إلى 2.62 مليار ريال (699.73 مليون دولار)، مقابل 3.3 مليار ريال (880.27 مليون دولار) بالجلسة السابقة.





وهبطت كميات التداول بنهاية جلسة اليوم الخميس إلى 123.11 مليون سهم، مقابل 133.1 مليون سهم بنهاية جلسة أمس الأربعاء.





وجاء تراجع المؤشر العام، في ظل هبوط 17 قطاعا، بصدارة "السلع الرأسمالية" الذي هبط 1.82%، تلاه قطاع المرافق العامة، بتراجع نسبته 1.62%.





وتصدر "البنوك" خسائر القطاعات الكبرى، بنسبة تراجع بلغت 0.85%، وبلغت خسائر قطاعي الاتصالات والمواد الأساسية 0.66% و0.45% على التوالي.





واقتصر اللون الأخضر على 3 قطاعات، تصدرها "الخدمات الاستهلاكية" بارتفاع نسبته 0.78%، تلاه قطاع تطوير العقارات بنسبة 0.3%.





وشملت الخسائر 119 سهما، بالسوق الرسمي، بصدارة "الكابلات" الذي أغلق متراجعا بنسبة 5.71%.





وتصدر سهم "الأسماك" 55 سهما أغلقت باللون الأخضر، بعد أن صعد السهم 10%.





وسيطر "الإنماء" على نشاط الأسهم من حيث الكميات والقيم، بـ 328.23 مليون ريال، بتداولات بلغت 15.3 مليون سهم، وأغلق متراجعا بنسبة 0.65%.





وفيما يخص أسهم الموازي، أغلق "ريدان" وحيدا باللون الأحمر بتراجع نسبته 0.63%، ليهبط بالمؤشر، ولم يشهد السوق أية ارتفاعات.





وكان المؤشر العام للسوق قد عاد للخسائر، بنهاية جلسة أمس الأربعاء، بضغط مباشر من قطاعاته الكبرى، وسط تحسن مستويات السيولة مقارنة بالجلسات الأخيرة، وتراجع السوق الموازي "نمو" بشكل ملحوظ.