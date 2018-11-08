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تأجيل افتتاح عرض "المعجنة" على المسرح القومي

الخميس 08/نوفمبر/2018 - 04:09 م
تأجيل افتتاح عرض المعجنة على المسرح القومي
صورة أرشيفية
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شيماء عطية
 

اعتذر الفنان يوسف إسماعيل، مدير فرقة المسرح القومي، عن تأجيل افتتاح عرض "المعجنة" إنتاج فرقة المسرح القومي الذي كان من المقرر افتتاحه اليوم على خشبة المسرح وذلك نظراً لظروف طارئة خارجة عن إدارة المسرح وخلال الأيام القادمة سوف نعلن عن الموعد الجديد.

 

ويعتذر المركز الإعلامي للبيت الفني للمسرح السادة الإعلاميين والصحفيين عن هذا الأمر الخارج عن إرادته، وسيتم أبلاغكم فور تحديد الموعد

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