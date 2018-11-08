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مقتل مطلق النار.. التفاصيل الكاملة لهجوم مسلح على ملهى ليلي في كاليفورنيا

الخميس 08/نوفمبر/2018 - 04:08 م
مقتل مطلق النار.. التفاصيل الكاملة لهجوم مسلح على ملهى ليلي في كاليفورنيا
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ياسمين مبروك
 

اقتحم مسلح ملهى ليلي بمدينة ثاوزند أوكس بولاية كاليفورنيا، في الساعات الأولى صباح اليوم الخميس، مطلقًا النار، ليتسبب في مقتل 12 وإصابة آخرين بجروح، ولكن المفاجأة، كانت مقتل مطلق الهجوم ويدعى  "بوردر لاين بار".

 

إطلاق نيران على ملهى ليلي

 

البداية، حينما أطلق مسلح النيران على رواد ملهى ليلي يدعى "بوردر لاين بار" بمدينة ثاوزند أوكس بولاية كاليفورنيا، مما أدى إلى إصابة العديد من الأشخاص.

 

القتلى والجرحى

 

وأفادت التقارير الأولية للشرطة، أنه قُتل 12 شخصًا فيما أصيب عدد من المواطنين في حادث إطلاق النار بالملهى الليلي بكاليفورنيا، فضلًا عن الإصابات بجروح، من بينهم ضابط شرطة وحارس الملهى.

 

كواليس الهجوم

 

وأشارت صحيفة "لوس أنجلوس تايمز" الأمريكية، إلى أن الجاني أطلق ما لا يقل عن 30 طلقة نارية على ملهى "بوردرلاين بار أند جريل"، وهو الملهى الذي يبعد مسافة 40 ميلًا عن مدينة لوس أنجلوس.

 

 

 

وأفاد شهود عيان أن مسلح قام بإطلاق عدة طلقات نارية من مسدسه قبل أن يلقى قنابل دخان على الحشود داخل الملهى.

 

تأمين الملهى

 

وأكد مسئولو جهاز الإطفاء وقوع عدة إصابات في إطلاق نار في حانة وقاعة في جنوب كاليفورنيا.

 

ووقعت الحادثة في بلدة ثاوزاند اوكس، وأعلن جهاز الإطفاء في مقاطعة فنتورا على تويتر أن "عناصر الإطفاء والمسعفين هرعوا إلى مكان حادثة إطلاق نار وتقوم الشرطة بتأمين المكان، وقد أفيد عن وقوع عدة إصابات".

 

مقتل مطلق النار

 

وفي مفاجأة تكشف اليقظة الأمنية، أعلنت الشرطة الأمريكية مقتل مطلق النار على ملهى ليلى في ولاية كاليفورنيا.

 

وكان مسلح أطلق النيران على رواد ملهى ليلى يدعى "بوردر لاين بار" بمدينة ثاوزند أوكس بولاية كاليفورنيا، مما أدى إلى إصابة العديد من الأشخاص.

 

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