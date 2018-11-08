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طرق للحد من التنمر الزوجي

الخميس 08/نوفمبر/2018 - 03:06 م
طرق للحد من التنمر الزوجي
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"التنمر الزوجي"، هو مصطلح أطلقه علماء النفس حديثًا، وهو في الحياة الزوجية عبارة عن شكل من أشكال الإساءة والعنف، ولكي تتعاملين مع زوجك بطريقة صحيحة وتخلصيه من التنمر، عليك ااتباع التالي:-

- لابد للزوجة التي بليت بزوج متنمر من مواجهة مشكلتها، ومحاولة مساعدة زوجها للتخلص من هذا السلوك قبل أن يدمر حياتهما ويزرع فيها الاضطراب والخلاف.

- كما على الزوجة معرفة السبب الذي أدى إلى ظهور سلوك التنمر على زوجها، ومحاولة مساعدته ودعمه نفسيًّا لتخطي الضغط أو الأزمة التي يمر بها، والتي أدت لجعله شخصًا متنمرًا، كما يساعد الزوج على تجاوز تنمره حصوله على فرصة البدء بالحديث، وأن تحاول الزوجة الاختصار من كلامها وإجراء حوار هادئ مع زوجها، ومن الجميل والمفيد أن ينشغل الزوج بمزاولة أي هواية يحبها، أو أن يشعر بأهميته في المنزل من خلال إشراكه ببعض المهام والأمور.

- أيضًا على الزوجة أن تشعر زوجها بأهميته في حياتها، وحاجتها له ليمنحها الأمن والحب الذي طالما حلمت به فلعل هذا يجعله أكثر لطفًا وحنانًا معها، ومن المفيد أن تثني عليه وتمدحه سواء فيما بينهما أو أمام الملأ.

- وعليها أن تشبع رغبات زوجها العاطفية، وتحاول استيعاب ما يمر به من مشاكل سواء صحية أو نفسية سببت لديه ضعفًا وفتورًا في علاقتهما الحميمة.

- يجب زيارة المعالج النفسي أو السلوكي من أول موقف متنمر من قبل الزوج؛ لأنّ ذلك من شأنه أن يساعده على تغيير أفكاره وسلوكه الخاطئ، كما سيساعد الزوجة على إيجاد وسيلة لتجاوز هذه الأزمة وتخطيها بأقل الأضرار. 
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