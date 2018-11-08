"ابنة" حمدي النقاز تجبره على البقاء في الزمالك

أغلق التونسي حمدي النقاز الظهير الأيمن لفريق الزمالك الباب أمام رحيله عن الفريق خلال انتقالات شهر يناير المقبل بعد قيامه بنقل نجلته لمدرسة في مصر.





وجاءت تلك الخطوة من جانب النقاز ليغلق بها باب الرحيل عن الزمالك ويستمر مع الفريق بشكل نهائي بعدما كان متردد لفترة طويلة ويفضل الرحيل الأوروبي.





ويشارك النقاز بشكل أساسي مع الزمالك في الوقت الحالي بعدما حجز مقعده في الجبهة اليمنى للفريق ويقدم مستويات مميزة.





ويستعد الزمالك لملاقاة الإنتاج الحربي يوم السبت المقبل ضمن منافسات بطولة الدوري المصري.



