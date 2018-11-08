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الزمالك يرفض رحيل محمد عبدالغني

الخميس 08/نوفمبر/2018 - 03:01 م
الزمالك يرفض رحيل محمد عبدالغني
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هاني عصام
 
جاء تألق محمد عبد الغني مع الزمالك في المباريات الماضية ومشاركته بشكل أساسي بديلًا للونش في خط دفاع الفريق ليدفع الإدارة لإتخاذ قرار نهائي بعدم رحيل اللاعب والتمسك ببقائه مع الفريق في ظل إمكانية الدفع به في الجبهة اليمنى أيضًا وتوظيفه في أكثر من مركز.

إدارة الزمالك رفضت كل العروض التي تلقاها اللاعب وقرروا التمسك به وعدم إعارته في يناير القادم وحال رحيل أي مدافع سيكون محمد عبد السلام الوافد من صفوف بتروجت بسبب عدم القناعة به حتى الآن ورفض رحيل عبد الغني.

ويستعد الزمالك لملاقاة فريق الإنتاج الحربي يوم السبت القادم ضمن منافسات الجولة الـ14 من عمر الدوري، علمًا أن الفريق فاز على حرس الحدود بهدفين لهدف في الجولة الأخيرة.

وعاد الونش في مباراة حرس الحدود للمشاركة بشكل أساسي مع الزمالك بعد غيابه من قبل عن الفريق بسبب الإصابة التي تعرض لها.

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