"المال يقتل صاحبه".. ننشر أول صورة للمتهمين بقتل قهوجي كرداسة

حصلت بوابة الفجر، على أول صورة للمتهمين بقتل قهوجي بسبب وجود خلافات مالية بين أحد المتهمين والمجني عليه بمركز كرداسة.

وكان نجح رجال مباحث مركز كرداسة في القبض على المتهمين بقتل قهوجي بسبب وجود خلافات مالية بينهما بمركز كرداسة، وضبط بحوزتهما 3 بنادق آلية، وأخطر اللواء دكتور مصطفى شحاتة مدير أمن الجيزة بالواقعة.

وتلقى اللواء رضا العمدة مدير مباحث الجيزة، إخطارا من المقدم اسلام سمير رئيس مباحث مركز كرداسة، بقيام شخصان يستقلان دراجة نارية، بإطلاق أعيرة نارية من بندقية ألية بطريقة عشوائية، على مقهى بمركز كرداسة، ما أسفر عن مصرع نجل صاحب المقهي، وعامل تصادف وجوده وقت إطلاق الأعيرة النارية متأثرين بإصابتهما، وفرا هاربين.

وتوصلت تحريات المقدم محمد أبو زيد وكيل فرقة شمال أكتوبر، إلى نشوب مشاجرة بين "سيد. م" نجل صاحب المقهي، وبين آخر يدعى كريم بسبب وجود خلافات مالية بينهما، وتعدى الأول على الأخير بالضرب، ما أثار غضبه، فاستعان بصديقه واستقل دراجة نارية، وأطلق أعيرة نارية من بندقية آلية كانت بحوزته ما أسفر عن مصرعه، ومصرع عامل أخر تصادف وجوده متأثرين بإصابتهما.

وبتشكيل فريق بحث بإشراف اللواء مدحت فارس مدير المباحث الجنائية تم التوصل لمكان هروبهما، وتمكنت قوة أمنية من القبض عليهما وبحوزتهما 3 بنادق آلية، وبمواجهتهما أقرا بارتكابهما الواقعة، وحرر المحضر اللازم بإخطار اللواء دكتور مصطفى شحاتة مدير أمن الجيزة.