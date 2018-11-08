ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
ads
menuالرئيسية

رضوى الشربيني ضيفة منى الشاذلي على الـCBC.. غدًا

الخميس 08/نوفمبر/2018 - 02:55 م
رضوى الشربيني ضيفة منى الشاذلي على الـCBC.. غدًا
رضوى الشربيني
طباعة
أحمد رمضان متولي
 

يستضيف برنامج "معكم" الذي تقدمه الإعلامية منى الشاذلي على قناة CBC يوم غد الجمعة الدكتور حسام بدراوي وابنته داليا، والمذيعة رضوى الشربيني، وذلك في تمام التاسعة مساءً.

 

خلال الحلقة يعبر بدراوي عن مدى امتنانه لابنته التي تمنحه الفخر يوميا بفعل تحديها ومقاومتها لمرض السكر بطريقة مبهرة، على حد وصفه.

 

في الفقرة الثانية تستقبل منى الشاذلي المذيعة رضوى الشربيني التي تقدم برنامج "هي وبس" على قناة سي بي سي سفرة، حيث تعلق رضوى على الفيديو المنتشر على السوشيال ميديا بعنوان "بلوك.. بلوك"، حيث تؤكد أنها لا تقصد تحريض المرأة على الرجل وإنما تدعوها للعيش بكرامة دون انتقاص من حقوقها.

 

"معكم" يذاع من الأربعاء إلى الجمعة في تمام التاسعة مساءً.

رضوى الشربيني ضيفة منى الشاذلي على الـCBC.. غدًا
رضوى الشربيني ضيفة منى الشاذلي على الـCBC.. غدًا
رضوى الشربيني ضيفة منى الشاذلي على الـCBC.. غدًا
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
تقييمك لألبوم شيرين عبدالوهاب "نساي"؟!
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري المصري الممتاز
مصر المقاصة
x
19:00
الاتحاد السكندري
الدوري الأوروبي 2018/2019
باتي بوريسوف - روسيا البيضاء
x
19:55
تشيلسي - إنجلترا
مول فيدي - المجر
x
19:55
باوك سالونيكا - اليونان
آرسنال - إنجلترا
x
22:00
سبورتينج لشبونة - البرتغال
ريال بيتيس - أسبانيا
x
22:00
ميلان - إيطاليا
أوليمبياكوس - اليونان
x
22:00
أف 91 ديديلانجي - لوكسمبرج
كأس زايد للأندية الأبطال 2018/2019
النجم الساحلي - تونس
x
21:00
الوداد الرياضي - المغرب
دوري كأس الأمير محمد بن سلمان
الباطن
x
16:45
الفتح
الفيصلي
x
16:50
الشباب
أحد
x
17:15
الحزم
بوابة الفجر
دور العرض


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
11/8/2018 3:30:10 PM