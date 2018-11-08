رضوى الشربيني ضيفة منى الشاذلي على الـCBC.. غدًا

يستضيف برنامج "معكم" الذي تقدمه الإعلامية منى الشاذلي على قناة CBC يوم غد الجمعة الدكتور حسام بدراوي وابنته داليا، والمذيعة رضوى الشربيني، وذلك في تمام التاسعة مساءً.

خلال الحلقة يعبر بدراوي عن مدى امتنانه لابنته التي تمنحه الفخر يوميا بفعل تحديها ومقاومتها لمرض السكر بطريقة مبهرة، على حد وصفه.

في الفقرة الثانية تستقبل منى الشاذلي المذيعة رضوى الشربيني التي تقدم برنامج "هي وبس" على قناة سي بي سي سفرة، حيث تعلق رضوى على الفيديو المنتشر على السوشيال ميديا بعنوان "بلوك.. بلوك"، حيث تؤكد أنها لا تقصد تحريض المرأة على الرجل وإنما تدعوها للعيش بكرامة دون انتقاص من حقوقها.

"معكم" يذاع من الأربعاء إلى الجمعة في تمام التاسعة مساءً.