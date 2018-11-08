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عاجل.. إخلاء سبيل 8 متهمين بالتظاهر أمام وزارة التربية والتعليم

الخميس 08/نوفمبر/2018 - 02:56 م
عاجل.. إخلاء سبيل 8 متهمين بالتظاهر أمام وزارة التربية والتعليم
أرشيفية
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عمرو محمد
 

أخلى المستشار محمد دبوس قاضي المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة بالسيدة زينب، اليوم الخميس، سبيل 8 أشخاص، في اتهامهم بالتظاهر دون إذن مسبق أمام وزارة التربية والتعليم.

 

ووجهت النيابة لهم تهم التظاهر دون إذن مسبق، وتعطيل حركة المرور وقطع الطريق.

 

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، ألقت القبض على المتهمين أثناء تظاهرهم أمام وزارة التربية والتعليم، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، وأمرت بحبس المتهمين.

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