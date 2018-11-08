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سعر الصرف.. تعرف على أسعار الدولار في البنوك اليوم

الخميس 08/نوفمبر/2018 - 02:45 م
سعر الصرف.. تعرف على أسعار الدولار في البنوك اليوم
دولار- أرشيفية
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الفجر الاقتصادي
 
واصل الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري، استقراره، خلال التعاملات المسائية للبنوك، اليوم الخميس وسجل 17.85 جنيها شعر الشراء، 17.97 جنيها سعر البيع، وذلك حسب الإحصائيات الأخيرة الصادرة عن البنك المركزي المصري. 

وبلغ أعلى سعر لشراء الدولار عند مستوى 17.89 جنيها في مصرف أبوظبي الإسلامي، في حين قدم البنك الأهلي المصري أقل سعر للبيع مسجلاً 17.88 جنيها. 
 
وبلغ سعر العملة الأمريكية في بنك مصر 17.79 جنيه للشراء وسعر 17.89 جنيه للبيع، كما سجل بنك الإسكندرية 17.86 جنيه للشراء وسعر 17.96 جنيه للبيع، وسجل البنك الأهلي المصري 17.78 جنيه شراء وسعر 17.88 جنيه للبيع.

واستقر الدولار عند مستوى 17.86 جنيها للشراء، 17.96 جنيها للبيع في البنوك الآتية: (التجاري الدولي CIB- الإسكندرية- قناة السويس). 
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