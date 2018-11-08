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المدينة - السعودية | الفيصل يفتتح المبنى الجديد لفرع ديوان المراقبة بجدة

الخميس 08/نوفمبر/2018 - 02:50 م
المدينة - السعودية | الفيصل يفتتح المبنى الجديد لفرع ديوان المراقبة بجدة
صورة تعبيرية
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الفجر السعودي
 
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افتتح الأمیر خالد الفیصل، مستشار خادم الحرمین الشریفین، أمیر منطقة مكة المكرمة، المبنى الجدید لفرع دیوان المراقبة العامة بالمنطقة والواقع في محافظة جدة.

وخلال حفل التدشین، استمع الأمیر خالد الفیصل إلى شرح قدمه رئیس دیوان المراقبة العامة الدكتور حسام بن عبدالمحسن العنقري عن مكونات المبنى وما یحویه من تجهیزات تقنیة حدیثة من شأنها أن تسهم في إحداث نقلة نوعیة في أعمال الدیوان.

كما قدم الدكتور العنقري لأمیر منطقة مكة المكرمة نبذة عن الخطط المستقبلیة للدیوان، والتي ستركز على سن آلیات تسهم في رفع مستوى أداء الجھات الحكومیة والارتقاء بالمهام الموكلة إلیها بما یتوافق مع رؤیة المملكة 2030.

من جھة أخرى أصدر قراراً بترقیة 66 موظفاً بإمارة المنطقة والمحافظات والمراكز التابعة لها، من المرتبة الثانیة إلى المرتبة العاشرة.

وبحسب القرار فإن الترقیات جاءت بعد مفاضلة المشمولین بقرار الترقیة وفق لوائح وزارة الخدمة المدنیة، ولائحة الحقوق والمزایا المالیة المقرة بالأمر الملكي الصادر في ھذا الشأن.

وعد الموظفون المشمولون بالقرار، الترقیات حافًزا لھم لبذل المزید من الجھد ودافعا لھم لتحقیق التمیز في أداء المھام المناطة بھم وصولاً لتحقیق الأھداف والآمال المرجوة.

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