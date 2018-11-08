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تنورة "ميغان ماركل" الشفافة تحدث بلبلة قوية ‎بعد أن كشفت الكثير (صور)

الخميس 08/نوفمبر/2018 - 02:50 م
تنورة ميغان ماركل الشفافة تحدث بلبلة قوية ‎بعد أن كشفت الكثير (صور)
صورة أرشيفية
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الفجر الفني
 

أحدثت دوقة ساسكس ميغان ماركل، أمس الأربعاء، بلبلة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي بسبب إطلالتها في اليوم الأخير للثنائي الملكي في نيوزيندا، في زيارة للتعرف على أحد أشهر الطيور المُهدَّدة بالانقراض في العالم، وهو طائر الكيوي kiwi.


وأطلت بلوك كلاسيكي عصري باللون الكحلي من توقيع دارها المفضلة وهي "جيفانشي"، واختارت كنزة صوفية بسيطة ونسقتها مع تنورة كسرات باللونين الكحلي والأزرق الفاتح، وأكملت إطلالتها بحذاء من مانولو بلانيك Manolo Blahnik.


وما سبب البلبلة أن الصور المنتشرة لها أظهرت ملابسها الداخلية بوضوح خلف التنورة الشفافة.

تنورة "ميغان ماركل" الشفافة تحدث بلبلة قوية ‎بعد أن كشفت الكثير (صور)
تنورة "ميغان ماركل" الشفافة تحدث بلبلة قوية ‎بعد أن كشفت الكثير (صور)
تنورة "ميغان ماركل" الشفافة تحدث بلبلة قوية ‎بعد أن كشفت الكثير (صور)
تنورة "ميغان ماركل" الشفافة تحدث بلبلة قوية ‎بعد أن كشفت الكثير (صور)
تنورة "ميغان ماركل" الشفافة تحدث بلبلة قوية ‎بعد أن كشفت الكثير (صور)
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