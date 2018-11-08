حملات مكثفة على الطرق المزدحمة لتيسير الحالة المرورية بالقاهرة

كثفت إدارة مرور القاهرة من خدماتها الأمنية على الطرق المزدحمة بالسيارات بعد أن رصدت المتابعات وجود أعطال في عدد من الأتوبيسات والسيارات ساهمت في حدوث كثافات مرورية على كوبري 15 مايو ومحور الثورة ومحور الشهيد وكوبري التعمير المتجه للحرفيين، وشارع الخليفة بالقاهرة.

وجاء ذلك في إطار توجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية لتحقيق أعلى معدلات سيولة مرورية مع انتشار الخدمات المرورية واستمرار الحملات على قطاعات القاهرة، وبإشراف اللواء محمد منصور مساعد الوزير لأمن القاهرة تشهد محافظة القاهرة خلال الذروة الصباحية معدلات سير متوسطة على كافة المحاور على مستوى المدينة وجميع الطرق تعمل بصورة طبيعية ولم تشهد الطرق سوى عدة مؤثرات.

وانتشرت الخدمات المرورية بالمكان لتسيير حركة المرور وكذلك باقي الكباري والأنفاق مازالت الحركة المرورية بها بتعمل بشكل جيد وطبيعة ولاينصح بتعديل باقي المسارات.

وكثفت الإدارة العامة لمرور القاهرة الخدمات المرورية والدفع بالأوناش ورفع الأعطال والحوادث لتيسير الحركة المرورية خاصة بأماكن الكثافات وباقي المحاور والميادين تسير بصورة طبيعية ويوجد بعض الأعطال الخفيفة غير المؤثرة، وتم التعامل معها بمعرفة الإدارة العامة لمرور القاهرة.