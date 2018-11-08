ابنة مادونا تخطف أنظار رواد السوشيال ميديا بإطلالة مثيرة (صور)
الخميس 08/نوفمبر/2018 - 02:37 مالفجر الفني
حضرت لورد ليون البالغة من العمر 22 عاماً،
ابنة نجمة البوب العالمية مادونا، احتفالية CFDA/Vogue
Fashion Fund Awards في مدينة نيويورك بعد أن لفتت الأنظار إليها كعارضة أزياء محترفة خصوصاً
في العرض الذي نظمته ماركة Gipsy ضمن فعاليات
أسبوع نيويورك للموضة.
واختارت لورد ليون أن ترتدي فستاناً قصيراً
أبيضاً وشفاف من توقيع دار Luar للأزياء لتخطف فيه عدسات كاميرات
المصورين الذي سلطوا الأضواء على منطقة الصدر التي كشفت فيها ليون عن كل شيء بفستانها
الشفاف.
وكانت والدتها مادونا 60 عاماً قد احتفلت
بعيد ميلاد ابنتها لورد في شهر تشرين الأول الماضي.
ونشرت نجمة البوب مجموعة من الصور لابنتها
على حسابها الخاص على مواقع التواصل الاجتماعي.
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