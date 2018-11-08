ابنة مادونا تخطف أنظار رواد السوشيال ميديا بإطلالة مثيرة (صور)

حضرت ​لورد ليون​ البالغة من العمر 22 عاماً، ابنة نجمة البوب العالمية ​مادونا​، احتفالية CFDA/Vogue Fashion Fund Awards في مدينة ​نيويورك​ بعد أن لفتت الأنظار إليها كعارضة أزياء محترفة خصوصاً في العرض الذي نظمته ماركة Gipsy ضمن فعاليات أسبوع نيويورك للموضة.

واختارت لورد ليون أن ترتدي فستاناً قصيراً أبيضاً وشفاف من توقيع دار Luar للأزياء لتخطف فيه عدسات كاميرات المصورين الذي سلطوا الأضواء على منطقة الصدر التي كشفت فيها ليون عن كل شيء بفستانها الشفاف.

وكانت والدتها مادونا 60 عاماً قد احتفلت بعيد ميلاد ابنتها لورد في شهر تشرين الأول الماضي.

ونشرت نجمة البوب مجموعة من الصور لابنتها على حسابها الخاص على مواقع التواصل الاجتماعي.