ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

ابنة مادونا تخطف أنظار رواد السوشيال ميديا بإطلالة مثيرة (صور)

الخميس 08/نوفمبر/2018 - 02:37 م
ابنة مادونا تخطف أنظار رواد السوشيال ميديا بإطلالة مثيرة (صور)
ابنة مادونا
طباعة
الفجر الفني
 

حضرت ​لورد ليون​ البالغة من العمر 22 عاماً، ابنة نجمة البوب العالمية ​مادونا​، احتفالية CFDA/Vogue Fashion Fund Awards في مدينة ​نيويورك​ بعد أن لفتت الأنظار إليها كعارضة أزياء محترفة خصوصاً في العرض الذي نظمته ماركة Gipsy ضمن فعاليات أسبوع نيويورك للموضة.

 

 

واختارت لورد ليون أن ترتدي فستاناً قصيراً أبيضاً وشفاف من توقيع دار Luar للأزياء لتخطف فيه عدسات كاميرات المصورين الذي سلطوا الأضواء على منطقة الصدر التي كشفت فيها ليون عن كل شيء بفستانها الشفاف.

 

وكانت والدتها مادونا 60 عاماً قد احتفلت بعيد ميلاد ابنتها لورد في شهر تشرين الأول الماضي.

 

ونشرت نجمة البوب مجموعة من الصور لابنتها على حسابها الخاص على مواقع التواصل الاجتماعي.

ابنة مادونا تخطف أنظار رواد السوشيال ميديا بإطلالة مثيرة (صور)
ابنة مادونا تخطف أنظار رواد السوشيال ميديا بإطلالة مثيرة (صور)
ابنة مادونا تخطف أنظار رواد السوشيال ميديا بإطلالة مثيرة (صور)
ابنة مادونا تخطف أنظار رواد السوشيال ميديا بإطلالة مثيرة (صور)
ابنة مادونا تخطف أنظار رواد السوشيال ميديا بإطلالة مثيرة (صور)
المزيد عن: نجوم الفن مشاهير مسلسلات مزيكا فن سينما دراما بث مباشر الفجر الفني البث المباشر للمسلسلات أخبار الفنانين أخبار الفن اليومن أخبار الفن live stream HD drama 2018
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
تقييمك لألبوم شيرين عبدالوهاب "نساي"؟!
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري المصري الممتاز
مصر المقاصة
x
19:00
الاتحاد السكندري
الدوري الأوروبي 2018/2019
باتي بوريسوف - روسيا البيضاء
x
19:55
تشيلسي - إنجلترا
مول فيدي - المجر
x
19:55
باوك سالونيكا - اليونان
آرسنال - إنجلترا
x
22:00
سبورتينج لشبونة - البرتغال
ريال بيتيس - أسبانيا
x
22:00
ميلان - إيطاليا
أوليمبياكوس - اليونان
x
22:00
أف 91 ديديلانجي - لوكسمبرج
كأس زايد للأندية الأبطال 2018/2019
النجم الساحلي - تونس
x
21:00
الوداد الرياضي - المغرب
دوري كأس الأمير محمد بن سلمان
الباطن
x
16:45
الفتح
الفيصلي
x
16:50
الشباب
أحد
x
17:15
الحزم
بوابة الفجر
دور العرض


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
11/8/2018 3:30:10 PM