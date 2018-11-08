تأجيل محاكمة 9 متهمين في خطف مواطن وطلب فدية لـ5 فبراير

أجلت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بالتجمع الخامس، محاكمة 9 متهمين بخطف مواطن وطلب فدية، لجلسة 5 فبراير المقبل، لطلب الدفاع مناقشة المدعي المدني مع استمرار حبس المتهمين الأول والخامس والسادس والسابع على ذمة القضية.

وصدر القرار برئاسة المستشار محمود كامل الرشيدي، وعضوية المستشارين رأفت محمد ناجي أبو العلا ومحمود عبد المنعم القرموطي ومحمد إبراهيم عبد الصمد، وأمانة سر محمد السنوسى.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة، قيام المتهمين "معمر القذافي يونس، ومنتصر على، ووائل علي، وأحمد علي، ومحمد كمال، ومحمد رمضان، ومحمد رمضان، وخالد محمد، وجمال محمد"، بسرقة المنقولات المالية المملوكة للمجني عليه أحمد محمد علي، بطريق الإكراه الواقع عليه، بأن اقتادوه عنوة إلى سيارتهم مهددين إياه، فتمكنوا بتلك الوسيلة القسرية من الاستيلاء على المسروقات، وخطفه لطلب فدية.