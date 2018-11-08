الجبلاية تفرض حظر إعلامي على مدربي المنتخبات

قرر مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة هاني أبوريدة، فرض حظرًا إعلاميًا ومنع ظهور أي مدرب من مدربي المنتخبات الوطنية، عبر وسائل الإعلام دون الحصول على إذن خلال الفترة المقبلة.





يأتي قرار الجبلاية، بعدما نالت هجومًا حادًا بسبب ظهور بعض المدربين عبر وسائل الإعلام والتحدث عن اختيارات بعض اللاعبين لارتداء قميص المنتخب الوطني.





ويستعد المنتخب الوطني الأول بقيادة المكسيكي خافيير أجيري المدير الفني، لمواجهة تونس يوم 16 نوفمبر الجاري على ملعب برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات الحولة الخامسة من التصفيات المؤهلة لبطولة الإمم الإفريقية بالكاميرون منتصف العام المقبل.





فيما يخوض المنتخب الإوليمبي بقيادة شوقي غريب المدير الفني، مواجهة ودية أمام المنتخب التونسي، يوم 15 نوفمبر الجاري على ملعب الإسكندرية، استعدادًا لبطولة الإمم الإفريقية تحت 23 عامًا بالقاهرة العام المقبل، والمؤهلة لإوليمبياد طوكيو 2020.



