اختبار طبي لبهاء مجدي لحسم موقفه من لقاء الإنتاج الحربي

يخضع خضوع بهاء مجدي الظهير الأيسر للفريق لاختبار طبي اليوم الخميس من أجل تحديد مشاركته في لقاء الإنتاج الحربي يوم السبت المقبل بالدوري على استاد السلام.





اللاعب استجاب بشكل كبير في برنامج تأهيله بالأمس في تدريبات الفريق وأن الاختبار الطبي سيحسم مشاركته اليوم في التدريبات الجماعية ومنها مشاركته في لقاء الإنتاج الحربي.





وكان بهاء مجدى يعاني من اصابة بجزع فى رباط الركبة ومن المنتظر ان يحسم اليوم الجهاز الطبي مشاركته مع الزمالك.