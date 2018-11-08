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الزمالك يطلب مهاجما بـ1.5 مليون دولار

الخميس 08/نوفمبر/2018 - 02:31 م
الزمالك يطلب مهاجما بـ1.5 مليون دولار
كاسونجو
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هاني عصام
 

حدد مسئولو نادي الزمالك ما يقرب من مليون ونصف مليون دولار مقابل التعاقد مع مهاجم أجنبي جديد خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

 

ويبحث مجلس الزمالك عن لاعب مميز لسد النقص في الجانب الهجومي الذي يواجهه الفريق لعدم توافر سوى الثنائي كاسونجو وعمر السعيد فقط وعدم القناعة بشكل كامل حتى الآن بمستوى عمر السعيد.

 

ووضع مسئولو الزمالك سقفًا ماليًا يصل إلى مليون ونصف مليون دولار نظير حسم التعاقد مع المهاجم الأجنبي الجديد.

 

وتلقى مسئولو الزمالك سير ذاتية مختلفة ويفاضلون بينها في الوقت الحالي وترك الأمر للسويسري كريستيان جروس المدير الفني للفريق واتخاذ القرار الأمثل له من كل الجوانب واللاعب الذي يريده.

المزيد عن: كاسونجو عمر السعيد الزمالك الدوري المصري اخبار الزمالك اليوم
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