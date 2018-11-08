ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

تعرف على المهن الأكثر طلبا في موسكو

الخميس 08/نوفمبر/2018 - 01:13 م
تعرف على المهن الأكثر طلبا في موسكو
موسكو
طباعة
 
إليكم في السطور التالية قائمة بأكثر المهن المطلوبة في العاصمة موسكو، وفقا لما نشرته صحيفة "Rabota" الروسية المتخصصة بشؤون العمل.

في المقدمة تأتي وظيفة تتعلق بالبرمجة وشؤون التقنية، والتي ذكرت الصحيفة أن أصحابها في موسكو يتلقون رواتب وسطية تبلغ نحو 1800 دولار، وتصل إلى بضعة آلاف أحيانا.

وفي المرتبة الثانية من الترتيب حلت المهن التي تتعلق بشؤون النقل، والتي يتقاضى أصحابها أجورا وسطية تتراوح ما بين 1000 إلى 1300 دولار، وتصل إلى 2500 دولار.

ومن بين أصحاب المهن المرغوبة أيضا، جاء المحاسبون، ومهندسو البناء، والحقوقيون، وأصحاب التخصصات المصرفية وإدارة الأعمال.

كما أظهر تقرير نشرته صحيفة "إيزفيستيا" الروسية العام الماضي تزايد الطلب على المهندسين التكنولوجيين، والفنيين المتخصصين في القطاع الصناعي. كذلك أشار التقرير إلى نمو الطلب على العاملين في المجال الطبي، والأيدي العاملة الماهرة.
المزيد عن: موسكو مهن اكثر طلبا في موسكو مهن تقنية التكنولوجيا اكثر طلبا
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل تتوقع نجاح منظومة التعليم الجديدة؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري المصري الممتاز
مصر المقاصة
x
19:00
الاتحاد السكندري
الدوري الأوروبي 2018/2019
باتي بوريسوف - روسيا البيضاء
x
19:55
تشيلسي - إنجلترا
مول فيدي - المجر
x
19:55
باوك سالونيكا - اليونان
آرسنال - إنجلترا
x
22:00
سبورتينج لشبونة - البرتغال
ريال بيتيس - أسبانيا
x
22:00
ميلان - إيطاليا
أوليمبياكوس - اليونان
x
22:00
أف 91 ديديلانجي - لوكسمبرج
كأس زايد للأندية الأبطال 2018/2019
النجم الساحلي - تونس
x
21:00
الوداد الرياضي - المغرب
دوري كأس الأمير محمد بن سلمان
الباطن
x
16:45
الفتح
الفيصلي
x
16:50
الشباب
أحد
x
17:15
الحزم
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
11/8/2018 1:30:05 PM