تعرف على المهن الأكثر طلبا في موسكو

إليكم في السطور التالية قائمة بأكثر المهن المطلوبة في العاصمة موسكو، وفقا لما نشرته صحيفة "Rabota" الروسية المتخصصة بشؤون العمل.





في المقدمة تأتي وظيفة تتعلق بالبرمجة وشؤون التقنية، والتي ذكرت الصحيفة أن أصحابها في موسكو يتلقون رواتب وسطية تبلغ نحو 1800 دولار، وتصل إلى بضعة آلاف أحيانا.





وفي المرتبة الثانية من الترتيب حلت المهن التي تتعلق بشؤون النقل، والتي يتقاضى أصحابها أجورا وسطية تتراوح ما بين 1000 إلى 1300 دولار، وتصل إلى 2500 دولار.





ومن بين أصحاب المهن المرغوبة أيضا، جاء المحاسبون، ومهندسو البناء، والحقوقيون، وأصحاب التخصصات المصرفية وإدارة الأعمال.



