تعافي "البورصة" يحمي أسهم "ساويرس" من هبوط مدوي

تجاهلت أسهم شركات الملياردير نجيب ساويرس، خلال جلسات تعاملات البورصة، اليوم الخميس، الاتهامات الموجهة لأحد شركاته بالتلاعب في السوق، وارتفعت بشكل جماعي في وقت شهد فيه السوق تحسنًا قويًا بشكل عام مع إعلان بعض الشركات تحقيق نتائج مالية قوية.





وكانت أسهم شركات رجل الأعمال نجيب ساويرس، تعرضت لتراجعات خلال تعاملات الأيام الماضية، إثر اتهامات من هيئة الرقابه المالية لشركه"بلتون"المالية بوجود تلاعبات في تغطية اكتتاب شركة ثروة كابيتال والتي نفذتة مطلع أكتوبر الماضي، ودفعت الهيئة بوقفها لمدة 6 أشهر عن الترويج للاكتتابات، وهي ما رفضته "بلتون" وقالت أنها ستسير في الطرق القانونية لمنع تنفيذها.





وارتفع سهم "أورسكم للاستثمار القابضة"، في تعاملات الصباحية اليوم الخميس، بنسبة 0.37% ليصل إلى مستويات 0.55 جنيه وقدمت الشركة خلال اليومين الماضين عرض شراء إختياري للاستحواذ علي حصه غير حاكمة بشركه ثروة كابيتال تبلغ 216.03 مليون سهم وبسعر 7.36 جنيه للسهم الواحد وهو سعر الطرح العام للشركة، في خطوة اعتبرها بعض المحللين أنها تحايل علي ما أرتكبتة "بلتون" من مخالفات في تنفيذ الطرح العام والخاص بشركة ثروة كابيتال.





وحتي الآن لم ترد الموافقة من هيئة الرقابة المالية علي هذا العرض.





وارتفعت أسهم "بلتون المالية القابضة" والتي تطمح في أن تصبح أكبر بنك استثماري بمصر، نحو 1.82% ليصل إلى 7.28 جنية، بعدما ألغي مجلس إدارتها قرار زيادة رأسمال المصدر من 338.03 مليون جنيه إلى 1.3 مليار جنيه خوفًا من أحجام المستثمرين عن تغطيه الزيادة في الوقت الذي تتعرض فيه الشركة لمسائلة قانونيه حول مخلفات ارتكبتها في تغطية طرح ثروة كابيتال.





وقال هشام حسن، خبير أسواق المال، إن قرار بلتون بإرجاء تنفيذ زيادة رأسمالها حكيم جدًا خاصة في ظل الشد والجذب مع هيئة الرقابة المالية حول مخالفات في طرح أسهم ثروة كابيتال، هناك تخوفات من مجلس الإدارة بعدم تغطية الزيادة في هذا الوقت.





وجاء ارتفاع أسهم ساويرس بالبورصة مدعومًا بتعافي السوق ككل، حيث صعد المؤشر الرئيسي " egx30" بنسبة 0.88% بعد صعود أسهم البنك التجاري الدولي صاحب الوزن النسبي الأكبر علي المؤشر الرئيسي بنسبة 1.63% والذي جاءت أرباحه مرتفعة بنسبة 24% علي أساس سنوي خلال أول تسعة اشهر من العام المالي 2018 محققة 7 مليارات جنيه.