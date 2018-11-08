صحيفة: المغرب لن تخاطر بصداقتها مع الأمريكان بسبب مسؤول أممي سابق

يحتفظ المغرب والولايات المتحدة بصداقة وعلاقات استراتيجية ترتكز على أهداف مشتركة: الأمن الإقليمي والتنمية الاقتصادية ومكافحة التطرف. كما تجري أمريكا ومملكة شمال إفريقيا تدريبات عسكرية منتظمة معا ، وهناك شائعات بأن الجيش الأمريكي يمكنه نقل مهام قيادته الإفريقية من ألمانيا إلى المغرب. ومع ذلك في السنوات الأخيرة ، يمكن أن يقضي مواطن دولي مسؤول في السنوات الأخيرة قدر كبير من العلاقات الجيدة من خلال عمل واحد متهور:وهو قرارها بحماية مسؤول سابق في الأمم المتحدة يدعى جمال بنعمر وذلك وفقا لما ذكرته صحيفة THE NEW WORLD DISORDER.





بنعمر ، هو مواطن مغربي ومقيم في الولايات المتحدة ، بدأ العمل سراً في قطر بعد أن ترك منصبه في الأمم المتحدة. كان هناك سبب وجيه للسرية هذه حيث أنه كما تقول دعوى قضائية فيدرالية كان بنعمر زعيمًا في حملة قرصنة قطرية ضد مئات من الحسابات التابعة لأعضاء بارزين في مجتمعات السياسة الموالية لإسرائيل والشرق الأوسط. ويزعم أن بنعمر استأجر جيشا من جماعات الضغط لتنفيذ هذه الحملة ، بما في ذلك جوي اللهام - وهو صاحب مطعم فاشل من مدينة نيويورك - ونائب الرئيس السابق للحملة الإنتخابية للسناتور تيد كروز، نيك موزين.





وكان من بين ضحاياهم المدعي إليوت برويدي ، أحد كبار المانحين الجمهوريين وحليف الرئيس دونالد ترامب ، الذي تم اختراق أجهزة مكتبه. لم يقتحم المخترقون رسائل البريد الإلكتروني فقط. بل قضى المخترقون وبنعمر أسابيع لمراجعة الأشياء المسروقة. ثم قاموا بتجميع رسائل البريد الإلكتروني في الوقائع المنظورة المختلفة وأرسلوها إلى صحف بارزة مثل نيويورك تايمز وأسشيوتد برس.





برويدي هو أحد الشخصيات القريبة من الرئيس ترامب وناقد لقطر ، لذا حاولت قطر تدميره ، و إخفاء سياسة الإدارة تجاه قطر في مواجهتها مع المملكة العربية السعودية والإمارات المتحدة وغيرها من حلفاء الولايات المتحدة في المنطقة.





وفي حالة ثبوت صحة هذه الإدعاءات ، يكون بنعمر متورطا في جريمة خطيرة - جريمة ساهم فيها في قيادة حملة قرصنة وحملة إعلامية كبيرة ضد أمريكيين بارزين نيابة عن بلد أجنبي. وفي محاولة يائسة لحماية نفسه من المساءلة ، يدعي بنعمر أنه يتمتع بحصانة دبلوماسية من باب المجاملة للمغرب. ويدعي محامي بنعمر أنه كان يقوم بأنشطته القطرية تحت رعاية الحكومة المغربية ، التي تقدمت الآن بطلب للتعامل معه كدبلوماسي مغربي منتسب إلى بعثة البلاد في الأمم المتحدة.





ويزعمون أن عمل بنعمر المتفرغ في الخدمة الدبلوماسية المغربية جاء في نفس الوقت الذي عين فيه في مجلس الإشراف لاجاردير، وهي مجموعة إعلامية متعددة الجنسيات مقرها في باريس والتي تعد قطر فيها أكبر مساهم.





إجراءات المغرب محيرة ومثيرة للغضب.





فلكونها بلد سعى لفترة طويلة لإقامة علاقة مثمرة مع الولايات المتحدة ، ومع القوى العربية المعتدلة في المنطقة ، ومع إسرائيل ، ما هو الاهتمام الذي تتمتع به في حماية بنعمر من دعوى قضائية؟. إذا لم يستطع برويدي رفع دعوى قضائية ، وإذا تم منح الحصانة الدبلوماسية بأثر رجعي بعد ارتكاب الجريمة ، فإنه سيحفز الدول الأجنبية على تنفيذ جرائم ضد الأمريكيين في إطار معرفتهم بأنهم سيحصلون على بطاقة تحررهم من السجن.





لا يمكن لحكومة الولايات المتحدة الالتزام بذلك ، ولحسن الحظ لا يتعين عليها ذلك. لقد أثبت نيكي هالي ، سفيرة الولايات المتحدة المنتهية ولايتها في الأمم المتحدة ، مراراً وتكراراً أنها قادرة على الدفاع عن الحقيقة والمصالح الأمريكية في الأمم المتحدة. الأمر متروك لها ، بصفتها رئيسة بعثة الولايات المتحدة في الأمم المتحدة ، تقرر من الذي يحصل على الامتيازات المرتبطة بالحصانة الدبلوماسية. حتى الآن ، لم تحقق بعثة الولايات المتحدة لبنعمر ما طلبه.