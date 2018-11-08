بعد إحالة "عميد دار العلوم بالقاهرة" للتحقيق.. تعرف على وقائع اتهامه بالتلاعب

لم يمر سوى شهرين، على إصدار الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، قرارًا بمعرفة الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، بتولي الدكتور عبد الراضي محمد عبد المحسن رضوان منصب عميد كلية دار العلوم بجامعة القاهرة، حتى أحيل للتحقيق لاتهامه بالتلاعب في نتائج امتحانات الطلاب.

إحالته للتحقيق

قرر الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، إحالة الدكتور عبد الراضي عبد المحسن، عميد كلية دار العلوم بالجامعة إلى التحقيق؛ لاتهامه مع آخرين بالتلاعب في نتائج امتحانات الطلاب الوافدين بالكلية.

تفاصيل الواقعة

وكشفت الواقعة عن رسوب طالبة كويتية في الفرقة الأولى في 4 مواد وغيابها في 3 ونجاحها في 3 فقط، وعند إعلان نتيجة الطالبة كناجحة بمادتين في دور سبتمبر المخصص لطلاب الفرقة الرابعة فقط، ولا يحق لأي طالب بالفرق الأخرى دخوله هذا الدور، حيث قرر عميد الكلية دخول الطالبة امتحان سبتمبر بدعوى تقدمها بالتماس خوض امتحانين من الامتحانات الثلاثة التي غابت عن حضورها.

من جانبه، أكد الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، أن الواقعة سابقة الذكر محالة للتحقيق بشكل كامل للوقوف على جميع الإجراءات التي اتخذت فيها، موضحا أنه إذا ثبت وجود أي مخالفة في الأمر ستتخذ الجامعة إجراءاتها وفقا للإجراءات القانونية المعمول بها في هذا الشأن، وأن القانون بجامعة القاهرة لا يستثنى أحدًا.

وقائع سابقة

ولم تكن واقعة التلاعب في نتيجة الطلاب، الأولى من نوعها، فقد سابق وأحالت جامعة القاهرة وكيل كلية دار العلوم جامعة القاهرة للتحقيق لاتهامه بمنح شهادة تدريب وهمية لطالب خليجي.

ترجع الواقعة إلى خطاب أرسله المستشار الثقافي لدولة الكويت للدكتور محمد صالح توفيق، عميد كلية دار العلوم بجامعة القاهرة بتاريخ ‏19‏ مارس 2014م، للتأكد من حقيقة شهادة صادرة عن الكلية تقدم بها أحد المواطنين الكويتيين، وهو أحمد غربي صعفك الزايدي، لشغل منصب في مؤسسات الدولة هناك بدعوى حصوله على الشهادة من جامعة القاهرة‏.‏

وردت كلية دار العلوم، في خطاب رسمي بأن الشهادة صحيحة وأن جميع التوقيعات والأختام الممهورة بها سليمة تماما، بما في ذلك ختم النسر الخاص بأمين الجامعة والكلية، اللذان لا يستخدمانه نهائيا إلا في حالات الشهادات والدرجات العلمية الصادرة عن الجامعة وكلياتها فقط‏.‏

خطاب الكلية لسفارة الكويت حمل توقيع الدكتور عبد الراضي عبد المحسن، وكيل كلية دار العلوم، الذي كان يرأس مركز البحوث والدراسات الإسلامية الصادر عنه الشهادة المذكورة، وتضمن خطاب دولة الكويت لإدارة كلية دار العلوم بجامعة القاهرة الاسم المختصر لمركز الدراسات البحوث الإسلامية وهو "‏BMD‏".

وأحال الدكتور جابر نصار، رئيس جامعة القاهرة، الواقعة كاملة للشئون القانونية التابعة للجامعة، وأمر بمراجعة الشهادات التي تصدر عن المراكز ذات الطابع الخاص، حيث تجرى التحقيقات مع الدكتور عبد الراضي عبد المحسن، وكيل كلية دار العلوم لشئون البيئة وخدمة المجتمع، بصفته مدير مركز البحوث والدراسات الإسلامية حينها.

وكان الدكتور عبد الراضي يتولى منصب وكيل كلية دار العلوم لشئون خدمة المجتمع والبيئة.

وفي سبتمبر 2018م، أصدر الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي صدور قرارًا، بمعرفة الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، بتولي الدكتور عبد الراضي محمد عبد المحسن رضوان منصب عميد كلية دار العلوم بجامعة القاهرة.