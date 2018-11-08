عاجل.. الذهب يواصل التراجع اليوم الخميس 8-11-2018 في محلات الصاغة

واصلت أسعار الذهب في السوق المحلي، التراجع، خلال تعاملات اليوم الخميس 8-11-2018، متأثرة بالتراجع الذي شهده المعدن الأصفر على الصعيد العالمي خلال الساعات الأخيرة، حيث سجلت الأوقية 1221 دولار في التعاملات الفورية.

وشمل الانخفاض جميع الأعيرة، حيث سجل عيار 18 سعر 525 جنيها، وبينما عيار 21 سعر 612 جنيها، في حين تراجع عيار 24 إلى 700 جنيها، وبلغ سعر الجنيه الذهب 4896 جنيها.



