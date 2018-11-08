لويس إنريكي يستدعي جوردي ألبا لمنتخب إسبانيا لأول مرة

أعلن لويس إنريكي، المدير الفني لمنتخب إسبانيا قائمة لا روخا لمباراة كرواتيا في دوري الأمم الأوروبية، ومواجهة البوسنة والهرسك، الأسبوع المقبل.

وعاد جوردي ألبا الظهير الأيسر لبرشلونة للقائمة، بعد أن غاب عنها منذ أن تولى إنريكي تدريب إسبانيا، على الرغم من التقارير التي أشارت لعدم استدعائه مرة أخرى.

قائمة إسبانيا أمام كرواتيا

حراسة المرمى: دي خيا، باو لوبيز، كيبا أريزابالاجا.

خط الدفاع: جوني، أزبيليكويتا، دييجو يورنتي، سيرجيو راموس، ماريو هيرموسو، إنيجو مارتنيز، خوسيه لويس جايا، جوردي ألبا.

خط الوسط: بوسكيتس، فورنالس، برياس مينديز، سيرجي روبيرتو، ساؤول نيجويز، سيبايوس، رودري.

خط الهجوم: سوسو، رودريجو، إياجو أسباس، موراتا، إيسكو، أسينسيو