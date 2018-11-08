انتشار الأفكار اليمينية المتشددة فى برلين.. نصف الألمان يشعرون بالغربة بسبب الهجرة

ذكرت صحيفة "ذى تايمز" البريطانية، أنّ أكثر من نصف الألمان يشعرون بالغربة في بلادهم بسبب هجرة المسلمين، وفقاً لدراسة عن الاتجاهات اليمينية المتصاعدة في البلاد.

كما وجد الباحثون أن واحداً من بين كل تسعة يعتقد أن السكان الألمان "يتفوقون بشكل طبيعي على الآخرين" وأن واحدًا من بين كل ثلاثة يعتقد أن الولاية "غارقة بالأجانب بنسبة خطيرة".

وقال أوليفر ديكر، أحد مدراء جامعة لايبزيج، إن كراهية الأجانب تزداد قوة وأكثر انتشارًا في جميع أنحاء البلاد".

ويظل المتطرفون اليمينيون مجموعة هامشية في ألمانيا، حيث يمثلون 8.5% من السكان في الشرق، و 5.4% في الغرب، ورغم ذلك تبدو وجهات النظر ضد الليبرالية والمعارضة للهجرة أكثر انتشاراً.