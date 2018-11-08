مقتل مطلق النار على رواد ملهى ليلي فى ولاية كاليفورنيا الأمريكية

أعلنت الشرطة الأمريكية، منذ قليل، مقتل مطلق النار على رواد ملهى ليلي فى ولاية كاليفورنيا.

وأفادت صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، عن سقوط عدة قتلى و11 مصابا، في هجوم مسلح، على ملهى ليلي في مدينة ثاوزند أوكس بولاية كاليفورنيا الأمريكية، فجر اليوم بالتوقيت المحلى.

وكان من بين الضحايا نائب مأمور شرطة فينتورا وبواب، وطالب في الكاشير وطلاب الجامعات، وشوهد جثة ضحية مشتبه بها من الذكور خارج المكان.