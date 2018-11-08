ارتفاع أسعار النفط العُماني.. والبرميل يسجل 71.73 دولارًا

أظهرت بيانات صادرة عن بورصة دبي للطاقة، اليوم الخميس، ارتفاع سعر نفط عمان تسليم يناير القادم؛ بواقع 67 سنتًا للبرميل.





وأشارت البيانات إلى أن سعر نفط عمان تسليم يناير ارتفع إلى 71.73 دولار للبرميل، مقارنة بسعره أمس الأربعاء، عند 71.06 دولار.





وبحسب البيانات بلغ سعر النفط العُماني تسليم شهر فبراير 71.57 دولار للبرميل بارتفاع 79 سنتًا للبرميل عن مستوياته السابقة، البالغة 70.78 دولار للبرميل.





وبحلول الساعة 9:10 صباحاً بتوقيت جرينتش، ارتفع سعر خام نايمكس الأمريكي بالعقود الآجلة تسليم ديسمبر 1.12% ليصل إلى 62.36 دولار للبرميل، رابحًا 69 سنتاً للبرميل.





وصعد سعر خام برنت تسليم يناير 1.25% ليصل إلى مستوى 72.97 دولار للبرميل، بمكاسب 90 سنتاً عن مستوياته السابقة.