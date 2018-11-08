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قريبا بهواتف أندرويد.. يمكنك استخدام التطبيق أثناء تحديثه

الخميس 08/نوفمبر/2018 - 12:48 م
قريبا بهواتف أندرويد.. يمكنك استخدام التطبيق أثناء تحديثه
هواتف اندرويد
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يتوقف التطبيق الذي يتم تحديثه بهواتف أندرويد ولا يعمل حتى يتم تثبيته على الجهاز، ولكن قريبا تطرح جوجل ميزة لتشغيل التطبيق عند تحديثه كما يشاء المستخدم خرصا منها على أهدافه.

وقد قامت بإطلاق أدوات جديدة في حزمة تطوير التطبيقات، يتمكن قريبا أصحاب هواتف أندرويد من استمرار استخدام التطبيق أثناء تحديثه

وهذا الأمر سيكون مقسم لقسمين بحسب كلام قوقل في مؤتمر مطوري أندرويد، حيث أن القسم الأول سيكون حول قدرة المطورين على إظهار اشعار عند فتح التطبيق لإخبار المستخدمين بضرورة التحديث في حال وجود مشكلة كبيرة أو ثغرة، بينما القسم الأخر سيكون حول تحميل التحديث أثناء استخدام التطبيق وتثبيته لكن التحديثات ستظهر مع أول عملية إعادة تشغيل للتطبيق بواسطة المستخدم نفسه.

خطوة كبيرة ستساعد المستخدمين على البقاء على اتصال والحصول على التحديثات بشكل آمن في نفس الوقت، كما ستساعد المطورين على توفير التحديثات بشكل سهل.
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