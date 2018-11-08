اتحاد الكرة يستضيف وفدا تونسيا قبل مباراة مصر وتونس

يستقبل اتحاد الكرة برئاسة هاني أبوريدة، وفدًا تونسيًا يوم الأحد المقبل من أجل الترتيب لمواجهة مصر وتونس بالتصفيات المؤهلة لأمم إفريقيا 2019.





ويحرص الوفد التونسي على الاطمئنان على ملاعب التدريب بالإسكندرية والمفاضلة بين عدة فنادق للحجز بها لبعثة نسور قرطاج قبل المواجهة المرتقبة.





ويلتقي المنتخب الوطني نظيره التونسي، يوم 16 نوفمبر الجاري على ملعب برج العرب بالإسكندرية ضمن منافسات الجولة الخامسة من التصفيات المؤهلة لبطولة الأمم الإفريقية بالكاميرون منتصف العام المقبل.







