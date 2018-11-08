"القومي للأورام" يكرم منى الشاذلي لدعمها المعهد داخل وخارج مصر (صور)

شهد المؤتمر السنوي الذي أقامه المعهد "القومي للأورام" تكريم الإعلامية منى الشاذلي، لمساندتها ودعمها للمعهد والمرضى على مدي سنوات طويلة وحتي الآن وكونها من قدامى المتبرعين وذلك داخل أحد الفنادق بمدينة نصر.

شارك في تكريم الإعلامية الكبيرة د.حاتم أبو القاسم عميد المعهد القومي للأورام وعدد من عمداء وقيادات المعهد السابقين ممن اعتبروا "الشاذلي" من الشخصيات المؤثرة التى دعمت المعهد داخل مصر و خارجها ماديا وأدبيا و نجحت على مدى سنوات فى دعم مستشفيات الأورام التابعة للمعهد مما ساهم في تخفيف العبء عن المرضى من كل الفئات والأعمار.





يقام المؤتمر تحت رعاية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وجامعة القاهرة وكان ضمن المكرمين د.عمرو عزت سلامة رئيس اتحاد الجامعات العربية ووزير التعليم العالي الأسبق، د.سلطان أبو عرابى الرئيس السابق لاتحاد الجامعات العربية ود.محمد لطيف أمين عام المجلس الأعلى للجامعات وعميد المعهد القومي للأورام السابق ،د.محمد عزمى رئيس أمانة المراكز الطبية المتخصصة، والدكتور عبد الرحمن ذكرى وكيل المعهد وبحضور د.ريم عماد ومئات الأطباء والمتدربين.





تخلل المؤتمر كلمة للإعلامية منى الشاذلي، أكدت خلالها على أن المعهد القومي القومي للأورام من أهم المؤسسات الطبية والعلاجية بمصر وأن القائمين عليه من أطباء وباحثين ومتدربين يحققون معادلة قد تكون مستحيلة لهذا يستحق من كل الناس كل الدعم.



