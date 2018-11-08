ديسمبر.. بدء مبادرة الرئيس للقضاء على فيروس "سي" بالقاهرة

عقد اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، اجتماعاً موسعاً؛ للوقوف على خطة المحافظة لتنفيذ مبادرة لسيد رئيس الجمهورية للقضاء على فيروس "سي"، والتي تبدأ فعاليتها بالقاهرة بالمرحلة الثانية في أول ديسمبر المقبل، وتمتد لمدة 3 أشهر، حتى نهاية شهر فبراير.





جاء ذلك بحضور نواب المحافظ الأربعة، واللواء هاني جرجس، حكمدار العاصمة، واللواء محمد الشيخ، السكرتير العام، وعدد من أعضاء مجلس النواب عن القاهرة، ومديري مديريات الخدمات ورؤساء مجالس شركات المرافق والهيئات ورؤساء الأحياء، وكافة قيادات المحافظة المعنية .





وأكد المحافظ، خلال الاجتماع، أهمية معرفة كل جهة بالدور المطلوب منها والعمل على تعريف المواطنين بأهمية الحملة ودورها الهام في الحفاظ على صحة الإنسان المصري وتقديم كافة خدماتها بالمجان ويسر وسهولة، والوصول إلى المواطن في كافة أنحاء القاهرة والوصول إلى الهدف المنشود بالإعلان عن أن محافظة القاهرة، لا يوجد بها مواطن لم يقم بالتحليل وخلوها من مرض فيروس "سي".





وأشار المحافظ، إلى أن المستهدف من القاهرة كل مواطن أكبر من سن 18 سنة أي ما يوازي نحو 7 ملايين حالة، مؤكداً أهمية التنسيق والتفاعل بين مديرية الشئون الصحية ومديريات الشباب والرياضة والتربية والتعليم والأوقاف والمجتمع المدني ممثلاً في الجمعيات الأهلية، وكذلك مع أعضاء مجلس النواب كل في منطقته لحشد المواطنين وتعريفهم بأهمية الحملة وتحفيزهم لتوقيع الكشف عليهم للتأكد من خلوهم من أمراض فيروس "سي" والضغط والسكر والسمنة.





والمحافظ، الدكتور محمد شوقي، مدير مديرية الشئون الصحية، بأهمية إعداد فرق عمل احتياطية للدفع بها في الأماكن التي يستلزم مضاعفة العمل بها أو تغطية أماكن أخرى لم تدرج في الخطة.





واستعرض "شوقي" خطة المحافظة بإعداد 2311 فريق عمل لإجراء المسح موزعة على 40 منطقة طبية داخل القاهرة مع إعداد فرق عمل احتياطية إضافية لتوسيع الانتشار عند الحاجة مع وجود فرق طبية ثابتة في أماكن سيعلن عنها كل في نطاقه بالاضافة إلى فرق عمل متحركة للتواجد في أماكن كثيفة يتواجد بها المواطنون مثل أماكن عمل الوزارات والهيئات والجهات الحكومية والمصانع والمولات والمراكز التجاريىة ومحطات مترو الانفاق والسكك الحديدية والنوادي ومراكز الشباب والميادين الكبرى.



