من ينتصر في لعبة البدلاء بين الأهلي والترجي؟

يترقب باتريس كارتيرون المدير الفني للأهلي ومعين الشعباني المدير الفني للترجي أداء الوجوه البديلة على التشكيل الأساسي في مباراة الفريقين غدًا ضمن إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا.





واستقر كارتيرون على الدفع بمحمد هاني في مركز الظهير الأيمن كبديل لأحمد فتحي المصاب، واللعب بمروان محسن في خط الهجوم كبديل لوليد أزارو الغائب للإيقاف.

أما معين الشعباني فسيدفع بسعد بقير في وسط الملعب كبديل لفرانك كوم الغائب للإيقاف، وأيمن بن محمد في قلب الدفاع كبديل لشمس الدين الزوادي الموقوف.

لعبة البدلاء

ويخشى مدربا الأهلي صغر سن محمد هاني وأيمن بن محمد الذي قد يؤثر عليهما أمام الضغط الجماهير وإن كان الثنائي سبق لهما المشاركة مع الفريق

فيما يعد سعد بقير بديلًا هجوميًا مميزًا للترجي بخلاف مروان محسن في الأهلي الذي كان يعتمد على وليد أزارو طوال الفترة الماضية.





تشكيل الأهلي المتوقع أمام الترجي





حراسة المرمى: محمد الشناوي





خط الدفاع: محمد هاني – ساليف كوليبالي - سعد سمير - أيمن أشرف





خط الوسط: وليد سليمان - حسام عاشور - عمرو السولية - أحمد حمودي - إسلام محارب





خط الهجوم: مروان محسن





شكيل الترجي التونسي المتوقع أمام الأهلي





حراسة المرمى: معز بن شريفية





خط الدفاع: محمد علي اليعقوبي – خليل شمام – أيمن بن محمد – سامح الدربالي





خط الوسط: فوسيني كوليبالي – غيلان الشعلالي – سعد بقير- أنيس البدري





خط الهجوم: يوسف البلايلي – طه ياسين الخنيسي



