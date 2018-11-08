ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

من ينتصر في لعبة البدلاء بين الأهلي والترجي؟

الخميس 08/نوفمبر/2018 - 12:46 م
من ينتصر في لعبة البدلاء بين الأهلي والترجي؟
الأهلي والترجي
طباعة
محمود خميس
 

يترقب باتريس كارتيرون المدير الفني للأهلي ومعين الشعباني المدير الفني للترجي أداء الوجوه البديلة على التشكيل الأساسي في مباراة الفريقين غدًا ضمن إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا.


واستقر كارتيرون على الدفع بمحمد هاني في مركز الظهير الأيمن كبديل لأحمد فتحي المصاب، واللعب بمروان محسن في خط الهجوم كبديل لوليد أزارو الغائب للإيقاف.

 

أما معين الشعباني فسيدفع بسعد بقير في وسط الملعب كبديل لفرانك كوم الغائب للإيقاف، وأيمن بن محمد في قلب الدفاع كبديل لشمس الدين الزوادي الموقوف.

 

لعبة البدلاء

 

ويخشى مدربا الأهلي صغر سن محمد هاني وأيمن بن محمد الذي قد يؤثر عليهما أمام الضغط الجماهير وإن كان الثنائي سبق لهما المشاركة مع الفريق

 

فيما يعد سعد بقير بديلًا هجوميًا مميزًا للترجي بخلاف مروان محسن في الأهلي الذي كان يعتمد على وليد أزارو طوال الفترة الماضية.


تشكيل الأهلي المتوقع أمام الترجي


حراسة المرمى: محمد الشناوي


خط الدفاع: محمد هاني – ساليف كوليبالي - سعد سمير - أيمن أشرف


خط الوسط: وليد سليمان - حسام عاشور - عمرو السولية - أحمد حمودي - إسلام محارب


خط الهجوم: مروان محسن


شكيل الترجي التونسي المتوقع أمام الأهلي


حراسة المرمى: معز بن شريفية


خط الدفاع: محمد علي اليعقوبي – خليل شمام – أيمن بن محمد – سامح الدربالي


خط الوسط: فوسيني كوليبالي – غيلان الشعلالي – سعد بقير- أنيس البدري


خط الهجوم: يوسف البلايلي – طه ياسين الخنيسي


 

 

 

المزيد عن: مروان محسن مباراة الاهلي والترجي لعبة البدلاء بين الاهلي والترجي دوري ابطال افريقيا الاهلي والترجي
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
توقعاتك من يحسم لقب دوري أبطال إفريقيا ؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري المصري الممتاز
مصر المقاصة
x
19:00
الاتحاد السكندري
الدوري الأوروبي 2018/2019
باتي بوريسوف - روسيا البيضاء
x
19:55
تشيلسي - إنجلترا
مول فيدي - المجر
x
19:55
باوك سالونيكا - اليونان
آرسنال - إنجلترا
x
22:00
سبورتينج لشبونة - البرتغال
ريال بيتيس - أسبانيا
x
22:00
ميلان - إيطاليا
أوليمبياكوس - اليونان
x
22:00
أف 91 ديديلانجي - لوكسمبرج
كأس زايد للأندية الأبطال 2018/2019
النجم الساحلي - تونس
x
21:00
الوداد الرياضي - المغرب
دوري كأس الأمير محمد بن سلمان
الباطن
x
16:45
الفتح
الفيصلي
x
16:50
الشباب
أحد
x
17:15
الحزم
بوابة الفجر


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
11/8/2018 1:20:01 PM