إسبانيا تعتقل قناص محترف أعلن نيته اغتيال رئيس الحكومة

اعتقلت السلطات الإسبانية قناصاً محترفاً لديه ترسانة أسلحه في منزله بمدينة تيراسا في برشلونة، بعدما أعلن في دردشة خاصة على تطبيق "واتس آب" عن نيته قتل رئيس الحكومة الإسبانية، بدرو سانشيز، انتقاماً منه لاستخراج رفات الدكتاتور الراحل فرانسيسكو فرانكو.

واعتقلت قوات الشرطة الكتالونية حارس الأمن، وهو قناص محترف، يدعى مانويل إم إس (63 عاماً)، ولديه تاريخ مرضي نفسي، قبل ثلاثة أسابيع، بحسب ما أوردته اليوم النسخة الإلكترونية لصحيفة "بابليكو" الإسبانية.

من جانبها، أكدت قوات "موسوس دي إسكادرا"، اليوم عبر حسابها الرسمي على تويتر، اعتقال هذا الشخص، مشيرة إلى أنه "كان ينوي قتل رئيس الحكومة الإسبانية"، وأنها صادرت "ترسانة أسلحة في منزله".

ويعد الرجل من خبراء إطلاق النار، وهو أفضل رام في نادي الرماية الأوليمبي في منطقة فاليز، حيث يمارس الرماية منذ سنوات عديدة.

وعندما أعلنت الحكومة الإسبانية عن نيتها استخراج رفات فرانسيسكو فرانكو من وادي الشهداء، استشاط مانويل غضباً، وبدأ في البحث عن شركاء لقتل سانشيز، في مجموعة مغلقة على تطبيق "واتس آب".

يشار إلى أن المعتقل يتردد على بيئات يمينية متطرفة، لكنه لم يشارك في أعمال عنف من قبل، لذلك لم يكن لديه سجل جنائي لدى الشرطة، ولم يكن مراقبا من قوات الأمن.