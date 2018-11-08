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ضبط مخزن مستحضرات تجميل بداخله منتجات مجهولة المصدر بالظاهر (صور)

الخميس 08/نوفمبر/2018 - 12:48 م
ضبط مخزن مستحضرات تجميل بداخله منتجات مجهولة المصدر بالظاهر (صور)
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هبة عبد الحفيظ
 

تمكن ضباط إدارة شرطة التموين والتجارة الداخلية، من ضبط المدعو "ياسر. ص. ب. ج" سن 40 المسئول عن مخزن لمستحضرات التجميل الكائن 56 شارع حبيب شلبي دائرة قسم شرطة الظاهر ومقيم 26 شارع الهندي دائرة قسم شرطة شبرا لإدارته المخزن "بدون ترخيص" لتصنيع مستحضرات التجميل مستخدما خامات رديئة مجهولة المصدر وإعادة تعبئتها داخل عبوات منسوبة لماركات عالمية "مايا" بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.

 

وعثر بداخل المخزن على المضبوطات التالية: طن بودرة ثلج، طن نشا جلوكوز، 24 قطعة زبده كاكاو، 60 عبوة فازلين، 120 عبوة ماء أكسجين، 1480 عبوة صابون، 10500 عبوة فارغة، وأدوات التصنيع، وجميعها مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها.

 

وبمواجهته اعترف بإدارة المخزن بدون ترخيص وحيازته للمضبوطات بقصد تصنيع مستحضرات التجميل وإعادة تعبئتها بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.

 

تحرر عن ذلك المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيق.


المزيد عن: مستحضرات تجميل مجهولة المصدر ضبط صاحب مخزن
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