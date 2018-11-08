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وزيرة الصحة عن توجيه الرئيس بضبط أوزان طلاب الجامعات: "روح الأب"

الخميس 08/نوفمبر/2018 - 12:46 م
وزيرة الصحة عن توجيه الرئيس بضبط أوزان طلاب الجامعات: روح الأب
وزيرة الصحة
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هدى عبدالرازق
 
قالت الدكتوة هالة زايد، وزيرة الصحة، إن توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي، بضرورة الحفاظ على أوزان طلاب الجامعات من السمنة، نابعة من روح القائد والأب.

وأشارت خلال لقاء خاص عبر قناة مصر الأولى، إلى أنه سيتم إرشاد طلاب الجامعات لضرورة وكيفية الحفاظ على أوزانهم، مضيفة أن السمنة مرض، والدولة يهمها أن يكون أولادها أصحاء شكلا وموضوعًا.

وأضافت أن الفترة المقبلة، ستشهد تعاونا بين وزارات الصحة، والتربية والتعليم، والتعليم العالي، والشباب والرياضة لمساعدة الشباب المصري على الحفاظ على أوزانهم، متابعة: "مفيش رئيس دولة في العالم يهتم بصحة أولاده لهذه الدرجة".
المزيد عن: وزيرة الصحة وزارة الصحة هالة زايد الصحة
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