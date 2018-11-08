خبير فى ريادة الأعمال:"منتدى الشباب" تلقى طلبات من 180 ألف شاب على مستوى العالم للمشاركة فى نسختة الثانية

صرح نزار سامح، خبير "ريادة الأعمال" واحد المشاركين فى جلسات وفعاليات النسخة الثانية من "منتدى شباب العالم"، أن المنتدى ساهم في خلق فرصة حقيقية للشباب لعرض أفكارهم، والتناقش والتشارك فيها بكل حرية وشفافية.





وأضاف "نزار" خلال حوار مع الاعلامى رامى رضوان مقدم برنامج "8 الصبح" إن الجلسات التي أقيمت خلال فعاليات المنتدى، خلقت روحًا من الألفة والود بين كافة المشاركين من مختلف دول العالم.





وأن هناك 180 ألف شاب وشابة على مستوى العالم قدموا من خلال الموقع الرسمي للمنتدى رغبة منهم في الحضور، مشيرًا إلى ضرورة استغلال مثل تلك الطاقات الشبابية للعبور بالدول إلى الأمام.





و أكد أن الشباب حاليًا أصبح متعطش بشكل كبير للعلم وللحصول على المعلومات، واستشراف المستقبل والمشاركة في صنع القرار، الأمر الذي يوفره لهم وبشكل حقيقي منتدى شباب العالم.