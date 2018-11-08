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الأهلي يؤمن جماهيره استعدادا لموقعة الترجي

الخميس 08/نوفمبر/2018 - 11:42 ص
الأهلي يؤمن جماهيره استعدادا لموقعة الترجي
تدريب الأهلي
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علي نبوي
 

قامت السفارة المصرية في تونس بالتنسيق مع الجهات المعنية من أجل تأمين جماهير النادي الأهلي التي ستحضر مباراة الفريق الأول لكرة القدم أمام فريق الترجي التونسي غدا الجمعة بإياب نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وكثفت السفارة من جهودها في هذا الشأن بعدما شهدت الساعات الماضية اجتماعا مهما بين محمود الخطيب رئيس النادي ورئيس بعثة الفريق مع السفير نبيل حبشي، سفير مصر في تونس لبحث كافة الأمور المتعلقة بالمباراة.

ويحرص نبيل حبشي وطاقم السفارة المصرية في تونس التواجد مع بعثة الفريق بصفة مستمرة لتلبيه كافة احتياجاتها وتسهيل مهمتها خلال فترة تواجدها في تونس.

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